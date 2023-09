„Klosternhof“ sucht seit einem Jahr einen Käufer

Unweit von Baumgartenberg steht in Bad Kreuzen das Gasthaus „Zum Aigner Kreuz“ zum Verkauf bereit. Die Wirtsleute Maria und Josef Aichinger gehen in Pension, ein Nachfolger fehlt. Jetzt könnte das Haus um 850.000 € den Besitzer wechseln. „Wir haben zum Glück noch zwei echte Gasthäuser“, so Bürgermeister Manfred Nenning.