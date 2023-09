Polizei legte Treibstoff-Dieben das Handwerk

Gefasst worden sind die beiden Männer im Zuge einer Alarmfahndung am Sonntagmorgen in Bürs. Kurz zuvor hatten sie sich gegen 7.30 Uhr bei einer Tankstelle in Innerbraz bedient. Den beiden Georgiern werden mindestens acht Diebstähle dieser Art zur Last gelegt, Erhebungen in weiteren Fällen laufen. Die Tatverdächtigen gaben an, mit dem Verkauf des gestohlenen Treibstoffs ihren Lebensunterhalt finanziert zu haben. Das Duo wurde nach Abschluss der Vernehmungen in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.