Italien will Porno-Zugang nur noch mit Sperr-Apps

Apps sollen Alter feststellen

„Die Plattformen für pornografisches Material müssen sich gegen eine Gebühr an Apps wenden, die ausschließlich auf die Feststellung des Alters der Nutzer spezialisiert sind. Mit Hilfe von Dokumenten, künstlicher Intelligenz oder Fragebögen sind diese Apps in der Lage festzustellen, ob jemand, der auf ein Pornovideo zugreifen möchte, erwachsen oder minderjährig ist“, sagte Guido Scorza, Mitglied der Behörde für den Schutz personenbezogener Daten in Italien.