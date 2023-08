Salvinis Lega: „Vergewaltiger chemisch kastrieren“

Aus den Chats der Angeklagten und deren Handyaufnahmen vom Opfer während und nach der Tat geht nach Angaben der Staatsanwaltschaft hervor, dass die jungen Männer die gemeinschaftliche Gewalttat an der Frau als eine Art Zeitvertreib betrachtet hätten. Einer der mutmaßlichen Täter soll vor dem Gericht für Minderjährige gestanden haben. Daraufhin soll er bereits enthaftet und in eine Betreuungseinrichtung überstellt worden sein. Die Staatsanwältin Claudia Caramanna will diese Entscheidung anfechten. Das sichergestellte Video zeige, dass der junge Mann einer der brutalsten war.