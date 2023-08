Melonis Partner empört mit Sager zu Vergewaltigung

Mit seinen Worten kommentierte er die Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau (19) in Palermo, die für Schlagzeilen gesorgt hatte (siehe Video oben). Damit hätte er aber nicht behauptet, dass es Männern freistehe, betrunkene Frauen zu vergewaltigen, stellte Giambruno später in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Mittwoch klar. Einige Politikerinnen und Politiker würden jetzt auf eine falsche Schlagzeile aufspringen. Er habe lediglich jungen Menschen vom Drogen- und Alkoholkonsum abgeraten.