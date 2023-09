Polizist starb in Graz: „Das war ein Mord!“

Riesengroß war der Schock, als am 14. Oktober 2022 die blutüberströmte Leiche des 57-jährigen Inspektionskommandanten Manfred G. von Kollegen in dessen Kanzlei in Graz gefunden wurde. Die Blutspuren reichten vom Gang bis zurück in die Toilette, gestorben ist der Polizist vermutlich auf einer Couch im Büro.