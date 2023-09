Am letzten Transfertag gab es Hilfe von Bayern

Nach drei unbesiegten Spielen zum Auftakt gab’s zuletzt für Hartberg zwei Dämpfer (1:5 gegen Salzburg, 0:3 gegen Klagenfurt) - heute in Wolfsberg ist’s gegen den traditionellsten Gegner des TSV (in 43 Duellen in drei verschiedenen Ligen gab’s mit 13 Siegen und 17 Niederlagen ein ständiges Auf und Ab) höchste Zeit, wieder den Fahrstuhl nach oben zu besteigen.