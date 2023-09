Avdijaj: „Wir wissen, was wir aneinander haben!“

„Krone“: Willkommen „daheim“, Donis! Was hat dich zu deinem dritten Engagement in Hartberg (der neue Vertrag läuft bis 2025) bewogen?

Donis Avdijaj: Mich freut es, an einem Ort zu sein, wo geschätzt wird, was du tust, und wo du genau weißt, woran du bist! Markus Schopp und ich sind uns einig, was wir aneinander haben. Ich kann viel von ihm lernen. Es ist unglaublich interessant, welche Art Fußball er spielen lassen will und wie er das auch in einem kleinen Verein wie Hartberg rüberbringt. Für mich war auch wichtig, dass ich Kontinuität beweisen kann - in den letzten drei Jahren war ich ja nur dreieinhalb Monate weg.