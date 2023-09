Gefahr Weiderost: Wenn der Boden zur Falle wird

Achtloses Gehen zumeist Hauptgrund für Malheur

Fast schon Experte für diese Einsätze ist Daniel Paulitsch von der Feuerwehr Eben am Achensee. In den vergangenen 20 Jahren musste er deshalb viermal ausrücken und weiß, wie es dazu kommt: „Die Abstände zwischen den Traversen sind groß und keine drei Zentimeter breit. Da hat ein Fuß schnell Platz – vor allem, wenn es nass ist. Am häufigsten passiert es aber, wenn die Leute unachtsam sind.“ Auch Einheimische seien davon nicht ausgenommen.