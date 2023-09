Bauern müssen für Umfahrung Felder aufgeben

Seit Jahrzehnten ist Johann Gribitz (46) Biobauer in Lichtenwörth. Doch dort, wo heute Sonnenblumen und Getreide wachsen, soll künftig das Asphaltband der Ostumfahrung Wiener Neustadts in die Landschaft gelegt werden. Dafür will der Landwirt seine Felder nicht hergeben. Christian Fenz die seinen auch nicht. „Schon die Großeltern haben mich beschworen: Gib diesen Grund nie her!“