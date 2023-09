Weiterer Krankenhaus-Mitarbeiter suspendiert

Die SPÖ stellte unterdessen in einer Anfrage an die Landesregierung infrage, wie engmaschig das Kontrollregime der KHBG tatsächlich war - zumal es ja sehr wohl Warnsignale gegeben haben soll. So hätte etwa ein Mitarbeiter versucht, die Reparatur seines Pools über die KHBG abrechnen zu lassen. Bei der KHBG sei das aufgefallen, weil man dort über gar keinen Pool verfügt. „Während man annehmen könnte, dass in diesem Fall die Alarmglocken schrillen hätten müssen, geschah im konkreten Fall jedoch augenscheinlich nichts“, so die geschäftsführende SPÖ-Klubobfrau Manuela Auer. „Bemerkenswert ist auch, dass die Nebentätigkeiten einiger Beschuldigter offenbar von niemandem als Problem erkannt worden sind.“