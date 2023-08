Millionen-Betrug wohl ohne politische Folgen

In der Korruptionsaffäre, in die Siemens, die Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG), Hirschmann und wohl auch zahlreiche weitere Vorarlberger Unternehmen verwickelt sind, ist am Donnerstag ein Beschuldigter aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die stellvertretende Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Karin Dragosits, bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte.