Lorenz K. bildete „Terrorzelle“ im Gefängnis

Gerade weil sich der 24-Jährige seit Jänner 2017 durchgehend in Haft befindet, hatte er in mehreren Gefängnissen Kontakt zu anderen Terroristen - hautnah und persönlich. In der Justizanstalt Stein lernte er Sergo P. kennen. Der aus Georgien stammende Radikalislamist war zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Mal wegen terroristischer Straftaten verurteilt worden - das erste Mal 2015 vom Landesgericht Wien, weil er samt Ehefrau und Mutter nach Syrien reisen wollte, um sich als Kämpfer dem IS anzuschließen, ein weiteres Mal 2017 vom Landesgericht Korneuburg. In der JA Hirtenberg soll Sergo P. via Smartphone versucht haben, in Freiheit befindliche IS-Sympathisanten Ende 2019 zu terroristischen Anschlägen auf Weihnachtsmärkte in Wien und Salzburg zu bestimmen. Die Pläne flogen auf, Sergo P. wurde in das Hochsicherheitsgefängnis in Stein verlegt.