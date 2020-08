Erneut Terror-Alarm um verurteilten Lorenz K.

Deutscher Weihnachtsmarkt als Ziel für Selbstmordanschlag

Im April 2018 war der damals 19-Jährige in Wien zu neun Jahren Haft verurteilt worden - die zentralen Anklagepunkte: Beteiligung an versuchtem Mord in zwei Fällen, jeweils in Form einer terroristischen Straftat. Er hatte einerseits einen damals zwölfjährigen deutschen Buben darin bestärkt, Ende November 2016 mit einem selbst gebauten Sprengsatz im Namen des IS einen Selbstmordanschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) zu verüben. Zur Explosion kam es nur deshalb nicht, weil es der Zwölfjährige - er wurde aufgrund seines kindlichen Alters strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen - nicht schaffte, die Bombe zu zünden.