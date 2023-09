Musiktheatertage verstreuen sich über ganz Wien

Den öffentlichen Raum nutzen

„In diesem Jahr setzen die Musiktheatertage Wien mehr denn je darauf, den Menschen in der Stadt Musiktheater näherzubringen und sie auch unmittelbar einzubinden. Wir gehen an mehrere etablierte Spielorte in Wien, nutzen den öffentlichen Raum für Inszenierungen und schaffen per AR-Technik, Hologramm sowie interaktiven Formaten eine immersive Verbindung zum Publikum“, so die beiden künstlerischen Leiter Georg Steker und Thomas Cornelius Desi.