„Mia zwa“ von der Bleiburger Marktwiesen

Urgesteine des Kunststädtchens

Seit Start vor 15 Jahren wurden unter anderem auch die Kabarettisten gezeichnet. Aber auch Bleiburger Urgesteine wie Maria „Miza“ Kosic, die an der Schimpfkrankheit gelitten hatte. Breznik: „Wir haben immer nur Originale ausgewählt, die ein großes Herz hatten und sehr lieb waren.“ So wurde auch „Lucky“ Klaus Hoinig, ein notorischer Kettenraucher, der in 42 Firmen gearbeitet hat, ausgewählt und auf Bierdeckel gedruckt.