Helles „Wiesenbier“wird neues Traditionsgetränk

„Beim ersten offiziellen Wiesnmarkt-Bier-Anstich gibt es heuer unser helles Bleiburger Bier“, verrät Stefan Breznik. Das untergärige Lagerbier ist besonders beliebt. Solange der Vorrat reicht, kann es nämlich im Brauhaus auch zum Abholen mitgenommen werden. „Im Grunde haben wir immer zu wenig. Die Brauerei haben wir jetzt schon dreimal vergrößert und trotzdem brauchen wir immer mehr. Da haben wir Glück“, lacht Breznik. Gebraut wird direkt in der Gemeinde und auch die Zutaten werden zu einem Großteil in der Region geerntet. Zu verkosten gibt es das helle Wiesenbier dann übrigens an allen vier Markttagen im Breznik-Zelt. Dort wird heuer außerdem wieder der traditionelle Wiesenmarkt-Bierdeckel mit lustigen Karikaturen präsentiert. Am Sonntag findet dann die exklusive Werner-Berg-Modeschau von Strohmaier Trachten aus Klagenfurt statt.