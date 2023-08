Nach Regen: Vorfreude auf Bleiburger Wiesenmarkt

Mit G’schirr und G’scher geht es am ersten Septemberwochende in die fünfte Jahreszeit der Südkärntner. Der 630. Bleiburger Wiesenmarkt lockt auch heuer Tausende Besucher in die Grenzstadt. Das Fest wird immerhin seit 1393 gefeiert – und als Unterkärntner kann man sich einen September ohne den Markt kaum vorstellen.