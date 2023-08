Wiener Märkte feiern ihre „lange Nacht“

Volles Programm

Diesmal sind alle 17 Wiener Detailmärkte - also alle Märkte außer den Wochenmärkten - mit dabei, die Standler werden bis 23 Uhr offen halten. Zusätzlich dazu bietet jeder Markt ein eigenes, reichhaltiges Unterhaltungsprogramm vor allem zwischen 18 und 22 Uhr. Die Bandbreite reicht dabei von Angeboten für Kinder am frühen Abend über Mitmachstationen, etwa mit Yoga und Tanz, bis hin zu Lesungen, Wienerlied, Jazz und DJs. Insgesamt werden über 100 Stunden an Programm geboten.