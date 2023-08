Mietpreisbremse: Koalition braucht SPÖ oder FPÖ

FPÖ vorerst abwartend

Vom Mietdeckel an sich war die Opposition am Mittwoch noch wenig begeistert. Nunmehr ist man dabei, den erst seit Mittwochabend vorliegenden Gesetzesentwurf zu studieren. In der FPÖ legte man sich nicht fest, da man die Materie noch genauer ansehen wolle. Das weitere Vorgehen werde in der Ausschussarbeit entschieden.