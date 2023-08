Leni Klum verführt ihre Fans in sexy Spitze

Mit Mama vor der Kamera

Seitdem Leni 18 ist, steht sie auch in Dessous vor der Kamera. Zuletzt modelte sie mit Mama Heidi für den italienischen Wäsche-Hersteller Intimissimi, von dem auch die restlichen BHs und Höschen sind, die die Model-Schönheit in ihrer Instagram-Story in die Kamera hält.