Wirbel um Dessous-Fotos: Klum dreht Kommentare ab

Klum will „Hass nicht anfachen“

Immer wieder sieht sich Klum mit massiver Kritik an ihren manchmal doch recht freizügigen Fotos konfrontiert. 2022 verriet sie der „Sunday Times“, warum sie sich dazu entschieden hatte, einfach keine Nachrichten ihrer Fans mehr durchzulassen. „Manche Leute sagen fiese Sachen zu mir. Oder sie sind fies zu anderen, was teilweise sogar schlimmer ist. Sie kommen also auf meine Plattform und bekriegen sich gegenseitig und ich will keine Person sein, die den Hass noch anfacht“, schilderte sie