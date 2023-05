Trotz Kostendruck gab‘s beim Sparen auch Tabus

Weitere Filiale in Hörsching kommt

26 Filialen umfasst mittlerweile das Netz des Familienunternehmens, das seinen Ursprung in Weitersfelden hat - Tendenz leicht steigend. In Hörsching ist ein weiteres Geschäft geplant, auch in das Hochhaus namens Quadrill am Areal der Tabakfabrik in Linz soll Honeder 2025 einziehen.