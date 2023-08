Kreml: Keine internationalen Ermittler von Absturz

Tragischer Flugzeugabsturz

Bei dem Absturz des privaten Geschäftsflugzeugs über der russischen Region Twer kamen zehn Menschen ums Leben - sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. An Bord befand sich neben Prigoschin auch sein Stellvertreter Dmitri Utkin. Prigoschin war spätestens nach der von ihm angeführten Revolte am 23. und 24. Juni beim russischen Präsidenten Wladimir Putin in Ungnade gefallen.