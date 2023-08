Tirol: Bei Crash auf A13 vier Kleinkinder verletzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall am Dienstag um 14.30 Uhr. Der 54-Jährige fuhr mit einem Klein-Lkw bei Matrei am Brenner von der B182 auf die A13 auf. „Wegen der Mautstelle und des starken Verkehrsaufkommens kam es zu einem Rückstau“, heißt es von der Polizei. Folglich musste der Lenker anhalten. Hinter dem 54-Jährigen fuhr die 43-Jährige mit ihrem Auto. Mit an Bord hatte sie ihre vier Kleinkinder. Auch sie hielt ihr Auto an.