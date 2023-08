Abenteuer Ausland: Das müssen Sie beachten

Am Montag startet ein neues Schuljahr. Viele Schüler spielen mit dem Gedanken, in Zukunft ein paar Monate oder sogar ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen. Wie Eltern ihre Kinder dabei unterstützen können, welche Fragen sich interessierte Schüler vorab stellen sollten und was gegen Heimweh hilft - Agentur-Managerin und Dreifach-Mama Sibille Greicha aus Mödling klärt auf.