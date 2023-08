Einbrecher stahlen Geld, Schmuck und Sparbücher

Unbekannte Einbrecher trieben in Waidring im Tiroler Bezirk Kitzbühel ihr Unwesen. In einer Wohnung stießen die Ganoven auf einen Kasten, in dem sich nicht nur Bargeld befand, sondern auch Schmuck und Sparbücher. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Von den Dieben fehlt bis dato jede Spur.