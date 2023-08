Wirte versprechen „puren Genuss“ in St. Pölten

Los geht es am 9. Oktober mit einer Weißwurstparty im Rathaus, die vom Vereinsvorstand gemeinsam organisiert wird. Danach sorgen bis 9. November 18 Themenabende für ordentlich Abwechslung auf den Tellern. „Es ist für alle etwas dabei, von der Haubenküche bis zum Biermenü“, so Strunz. Ein kleiner Auszug: Oktoberfest am See in der SeeLounge (13. Oktober), Gatsby-Night im SchauSpiel (25. Oktober), „Wilderei im Trachtenlook“ (27. Oktober) im Bootshaus oder „Bürgermeister kocht!“ in der Gaststätte Figl (4. November).