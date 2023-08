Innsbruck: Rüsten für 100-jährliches Hochwasser

Alarmstufe Rot in Innsbruck! Die Pegelstände am Oberlauf des Inns haben am frühen Montagnachmittag den Wert eines 100-jährigen Hochwassers erreicht. Deshalb rüstet sich die Tiroler Landeshauptstadt und aktiviert den Sonderalarmplan Inn für den Bereich vom Marktplatz bis zum Congress.