„Krieger, du schaffst es!“ - „Werde fit, wir brauchen dich!“ oder „Egal, was passiert, wir stehen hinter dir!“ Auszüge von Postings auf diversen Fanseiten von den „Wolves“, der Anhang motivierte Kalajdzic immer wieder. Eine moralische Unterstützung, die Österreichs Stürmerhoffnung bitter nötig hatte. Kreuzbandriss zwei Wochen nach seinem Wechsel zu Stuttgart 2019, Kreuzbandriss in seinem ersten Spiel für Wolverhampton 2022. Langwierige Verletzungen, die einen an den Rand der Verzweiflung bringen. Doch Sasa meisterte bravourös seine mentalen Herausforderungen, weil er konsequent nur ein Ziel verfolgte: Bald wieder Tore zu schießen …