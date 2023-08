ÖFB-Star Kalajdzic schießt Wolverhampton zum Sieg

ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic hat sich nach seiner langen Knieverletzung eindrucksvoll zurückgemeldet und den Wolverhampton Wanderers in der englischen Premier League den ersten Saisonsieg im dritten Spiel beschert. Der 26-jährige Wiener köpfte die „Wolves“ am Samstag beim 1:0 (0:0) bei Everton in der 87. Minute als „Joker“ zum Sieg, der 2,00-m-Hüne war erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden.