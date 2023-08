Wienerberg: Obdachloser lag enthauptet in Gebüsch

Die Sonne knallt unbarmherzig vom Himmel an diesem Samstag, es ist kurz nach Mittag. Franz A. (Name geändert) hat seinen alten Bekannten zuletzt vor einem halben Jahr zu Gesicht bekommen. An jenem Tag marschiert er den Friedrich-Adler-Weg entlang, schlägt sich durchs dichte Gebüsch des beliebten Naherholungsgebietes Wienerberg in Favoriten. Sein Ziel: Ein Verschlag, gut im Wald versteckt und nur notdürftig ausgestattet.