Ein Wort entscheidet, was mit Migranten passiert

Familien werden bevorzugt

Wer es sagt, also in Österreich bleiben will, wird an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) übergeben, kommt in eine Bundesbetreuung. Wer nicht „Asyl“ sagt, wird angehalten, um die Identität festzustellen und jenes Nachbarland zu ermitteln, über das die Person nach Österreich kam. Gibt’s Rückübernahme-Abkommen, geht’s in dieses Land zurück. Lässt sich die Identität nicht feststellen oder nimmt das Nachbarland den Migranten nicht zurück, ist auch das BFA zuständig. „Familien werden prioritär behandelt“, wird versprochen.