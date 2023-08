Pro Tag zehn Aufgriffe von illegal Einreisenden

Ab in den Süden heißt es in den Sommermonaten für die meisten Oberösterreicher. Illegal Einreisende nehmen aber gerade jetzt vermehrt den Weg in die Gegenrichtung und legen ihre Zukunft in die Hand von meist skrupellosen Schleppern. Die deutsche Polizei reagierte auf diesen Trend und überprüft – wie berichtet – kurz nach der Landesgrenze in Braunau bei einem fixen Kontrollpunkt alle Einreisenden.