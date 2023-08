Mischt nun auch FC Lorient beim Prass-Poker mit?

Laut „Krone“-Informationen scheint das Interesse an Alexander Prass auch in Frankreich groß zu sein. Der FC Lorient (derzeit 7. in der Liga) soll jedenfalls in den Poker um das Sturm-Juwel eingestiegen sein. Aktuell ist es noch ein Gerücht. Verein, Manager und Spieler schweigen bekanntlich, was den Transferverlauf angeht. Sturm will beim Prass-Thema jedenfalls zeitnah eine Entscheidung, um bei einem Wechsel noch einen möglichen Ersatz für den 22-Jährigen zu finden.