Warnung vor heftigem Niederschlag in Teilen Tirols

Appell an Bevölkerung

Laut Hydrographischem Dienst des Landes Tirol sind mit den intensiven Niederschlägen am Sonntagabend bereits deutliche Anstiege der Wasserstände an den betroffenen Gewässern zu erwarten. „Wir appellieren an die Bevölkerung, die Verhaltensempfehlungen zu beachten, sich von Gewässern fernzuhalten und gegebenenfalls die Anweisungen der Behörde zu beachten“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes.