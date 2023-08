Starke Sturmböen: Bäume donnerten in Tirol auf Pkw

Allein im Stadtgebiet von Kufstein mussten die Florianijünger am Samstagnachmittag insgesamt zu elf Einsätzen aufrücken, die hauptsächlich durch umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste auf Straßen verursacht wurden. So krachten etwa gegen 17.40 Uhr am Beginn der Thierseestraße unterhalb der Autobahnunterführung gleich mehrere Bäume auf ein geparktes Auto. Verletzte gab es zum Glück keine, der Wagen wurde aber schwer beschädigt.