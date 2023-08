Deni Alar: „Ich werde auf meine Chance warten“

„Trainer wollte mich nicht“

Dass Alar, der in 273 Bundesligaspielen 97 Treffer erzielte, das Toreschießen nicht verlernt hat, will er in Leoben allen beweisen. Bei seiner letzten Station, dem heutigen Gegner Vienna, hat es zuvor gar nicht geklappt. „Ich habe dort oft das Gefühl gehabt, dass mich der Trainer gar nicht haben wollte. Das kann nicht funktionieren.“ Vielleicht klappt es nun gegen die Vienna – im ersten Zweitliga-Duell gegen DSV seit 22 Jahren.