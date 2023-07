AMS-Camp: „Da gibt’s auf hohem Niveau alles“

Außenverteidiger Ingolitsch, 2019 bei Österreichs U21-EM-Premiere und bis zuletzt bei Sturm, ist seit Wochenbeginn in Steinbrunn. „Ich bin topfit, kann mir einen neuen Klub in Österreich und im Ausland vorstellen. Kann auch ein Schritt zurück sein, aber ich will spielen.“ Alar, einst Sturm- und Rapid-Bomber, zuletzt bei der Vienna, „traut sich noch vieles zu. Ich bin für alles offen, darf nicht ungeduldig sein.“ Das Training in Steinbrunn sei „anstrengend, super und macht Spaß“. Begeistert ist auch Stürmer Bright Edomwonyi, einst bei Austria und Sturm. „Ich habe zuletzt mit einem Individualcoach gearbeitet. Hier habe ich jetzt eine sehr gute Vorbereitung.“