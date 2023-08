Sturm: Bei Prass läuft noch der Ablösepoker

Das erste Wiedersehen mit Aufsteiger Blau-Weiß Linz wird für Sturm am Samstag in der Merkur-Arena (11.700 Tickets sind weg) zur großen Abschiedsgala: Während bei Alex Prass ein Transfer noch nicht fix ist, ist Jakob Jantscher (der nach Hongkong wechseln wird) nicht mehr im Spielkader. „Es geht in Richtung Freigabe“, sagt Sportchef Schicker.