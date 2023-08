Jatta verletzt: Fuseini dürfte bei Sturm bleiben

So brutal kann Fußball sein! Sturms Neuzugang Seedy Jatta fällt nach seinem ersten Kurzeinsatz beim 1:0 in Lustenau gleich wochenlang aus. Damit ändert sich auch die Kaderplanung, Mo Fuseini wird vermutlich nicht verliehen. Baldige Transfer-Klarheit will der Klub bei Alexander Prass.