„Ich hatte wirklich Angst um mein Leben“

Raubüberfall in Linz

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes wurde schnell klar, dass es sich bei den Kriminellen um Wiederholungstäter handelt. So ging den Beamten ein 24-jähriger Bosnier ins Netz, der am 19. Dezember auch einen bewaffneten Raub auf ein Geldinstitut in Oberösterreich verübt haben soll. Er gestand beide Taten und verriet dabei auch noch seine drei Mittäter. Demnach sollen auch ein 21-jähriger Österreicher, ein 31-jähriger Kroate und ein 47-jähriger Serbe an dem Überfall beteiligt gewesen sein. Die drei wurden Ende vergangenen Jahres in Linz festgenommen.