Bewaffnetes Trio fesselte Opfer bei Raubüberfall

Diesen Morgen wird ein 43-Jähriger wohl nie vergessen: Als der Mostviertler Anfang November vergangenen Jahres gegen 7.30 Uhr einem vermeintlichen Postboten die Tür öffnete, blickte er in den Lauf einer Walter PPK. Mit der Waffe in der Hand – einer Schreckschusspistole, wie sich später herausstellte – drängten ihn zwei Männer ins Haus zurück, schlugen ihn brutal nieder, fesselten und knebelten ihn. In der Hoffnung auf eine wertvolle Rolex-Uhr nach einem Insider-Tipp durchkämmten die Kriminellen sämtliche Räume, fanden allerdings nur etwas Bargeld, eine Briefmarkensammlung sowie weitaus weniger hochpreisige Uhren und technische Geräte vor. Denn der 43-Jährige hatte den edlen Chronometer bereits wieder verkauft.