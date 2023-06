Linzer Digital-Uni sucht die ersten Studierenden

Vor knapp einem Jahr, am 1. Juli 2022, ist das Gründungsgesetz für die Digital-Uni in Linz in Kraft getreten. Und die juristischen Streitereien um die Wahl der Gründungsrektorin Stefanie Lindstaedt sind dank Finanzprokuratur im Sand verlaufen. Wie es nun weitergeht, verkünden IDSA und Ars Electronica in einer gemeinsamen Aussendung über den Start eines „Founding Labs“. Dabei handle es sich um einen wichtigen Baustein zum Kick-off des Institute of Digital Sciences Austria (IDSA).