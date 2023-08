krone.tv feiert Action-Premiere mit Liam Neeson!

Während Matt also mit seinen Kindern quer durch Berlin fahren muss, weiß er nicht, ob er und seine Kinder den Tag noch überleben. Was will der geheimnisvolle Mann am Telefon? Ist die Drohung wahr? Während Matt mit seinen Kids durch ein friedliches Berlin fährt, wächst im Auto das Chaos. Es geht um viele Millionen - und um ein schmutziges Geheimnis.