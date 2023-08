Ernst-Dziedzic kritisiert Kurz‘ Besuch in Ungarn

Zum ungarischen Nationalfeiertag am vergangenen Wochenende lud Ungarns „Viktator“, Regierungschef Viktor Orbán, seine Freunde zur Begründung einer illiberalen Koalition ein. Mittendrin: Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Kritik ließ nicht lange auf sich warten: „Kurz kann hinfahren, wo er will, aber er kann nicht vor der österreichischen Fahne in Staatsmann-Manier posieren und Österreichs Interessen am Balkan gefährden“, so Grünen-Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic.