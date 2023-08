Millionen-Deal um Lagerhaus wird nun durchleuchtet

Sorgte in den vergangenen Wochen das Werft-Projekt des Immobilien-Jongleurs René Benko in Korneuburg mehrfach für Irritationen, rückt jetzt ein weiterer Millionen-Deal ins Licht der Öffentlichkeit. Wie die „Krone“ bereits vor knapp eineinhalb Jahren berichtete, plante damals das örtliche Raiffeisen-Lagerhaus seinen Standort in der Kwizdastraße aufzulassen. Das Problem: Das Gelände war Gewerbegrund.