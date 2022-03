Streit um Widmungen könnte bald vor Gericht enden

Für Bürgermeister Christian Gepp wird es laut seinen Kritikern immer enger. Während nämlich „sein“ Korneuburg immer stärker unter dem veritablen Bauboom leidet, suchen viele junge Gemeindebürger vergeblich nach einer Wohnung. Das jüngste Kapitel spielt auf einem Areal in der Kwizdastraße. Das örtliche Lagerhaus will dort nämlich das Werkstättengelände mit rund 9000 Quadratmetern Fläche in teures Wohngebiet umwandeln und um einen zweistelligen Millionen-Betrag an einen Wiener Investor verscherbeln.