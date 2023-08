Polizisten retten Mädchen (7) vor dem sicheren Tod

Es war gegen 21.45 Uhr, als die Polizisten der Autobahnpolizei Gleinalm der Notruf erreichte. Sofort rückten sie aus zum Vorfallsort beim Voralpenkreuz. Dort angekommen, war das Mädchen bereits bewusstlos. Sofort wussten sie dank ihrer Ausbildung und zusätzlicher Erfahrungen als Polizeisanitäter, was zu tun war! Pausch wendete den so genannten Heimlich-Griff an, während Kollege Zinner gezielte Schläge zwischen die Schulterblätter setzte. Mit Erfolg - die Siebenjährige begann wieder zu atmen!