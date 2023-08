Prozess: Wurde in Kärnten eine Bombe gebaut?

„Ich war naiv!“

Der Grazer und der 68-jährige Brite wollen von den Waffen nichts gewusst haben: „Ich war naiv - als ich herausgefunden habe, wie viele Waffen in meinem Haus waren, war ich schockiert“, so der Brite, der laut seiner Verteidigerin am Messie-Syndrom leidet, weshalb auch ein psychiatrisches Gutachten beantragt wurde. „Ich bin wegen einer finanziellen Notlage in das Haus gezogen, eigentlich war ich nie zu Hause!“, schwört hingegen der 29-jährige Grazer. Er ist erst wenige Wochen vor dem Polizeieinsatz dort eingezogen. Dennoch: Gegen ihn besteht ein aufrechtes Waffenverbot aufgrund einer Vorstrafe.